У Мінскай вобласці працягваецца другі ўкос траў

Сельгасарганізацыі Мінскай вобласці гэтымі днямі актыўныя ў палях. На падыходзе ўборка збожжавых, а пакуль працягваецца другі ўкос траў.

Так, у Мінскай вобласці ўжо нарыхтавана 2 млн т сенажу. У 2026 годзе рэгіён стаў лідарам краіны. Скошваюць травы і на сена. У гаспадарцы ААТ "Смалявіцкі райаграсэрвіс" нарыхтоўваюць райграс. Ураджайнасць зялёнай масы гэтай культуры складае 80 ц/га. Пасля ўкосу яе ўпакуюць у плёнку і павязуць на фермы.

У цэлым злакавыя травы багатыя бялком і ўплываюць на павышэнне вынікаў у малочнай жывёлагадоўлі.

Адзначым, што ў аграрыяў Смалявіцкага райаграсэрвісу ў планах і трэці ўкос траў, у верасні. А ўжо праз тры тыдні камбайны прадпрыемства выйдуць на ўборку збожжавых каласавых і рапсу.