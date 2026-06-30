У Мінску кожная 10-я кватэра набыта расіянамі

Кожную дзясятую кватэру ў сакавіку 2026-га ў Мінску купілі расіяне.

У прыватнасці, эксперты рынку нерухомасці адзначаюць, што колькасць зваротаў адносна пакупкі кватэр у Беларусі ў сакавіку-красавіку склала 15-30 %. Адносна Мінска прырост зваротаў і зусім быў двухразовым. Разам з тым у рэальныя здзелкі гэты інтарэс пакуль не пераходзіць, а паводле даных аналітыкаў Нацыянальнага кадастравага агенцтва, доля здзелак куплі-продажу, дзе пакупнікамі выступалі нерэзідэнты, як у цэлым па краіне, так і ў беларускай сталіцы, знаходзілася на стабільным узроўні - каля 5 % ад агульнай колькасці. У сярэднім замежнікі купляюць у Мінску 140-145 кватэр у квартал.