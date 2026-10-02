Прамысловая кааперацыя, укараненне новых тэхналогій і рост узаемнага гандлю. У Мінску завяршылася пасяджэнне Еўразійскага міжурадавага савета

Кіраўнікі ўрадаў краін "пяцёркі" абмяркоўвалі стратэгічныя для ўсяго Саюза пытанні.

Беларусь - актыўны ўдзельнік любых інтэграцый, у тым ліку і АЭС. Тон задае наш Прэзідэнт, ён часта агучвае сваю пазіцыю, што патэнцыял аб'яднання значна большы, шырэйшы, чым мы яго выкарыстоўваем сёння. 2 кастрычніка ў рамках Міжурадавага савета ЕАЭС Аляксандр Турчын агучыў шэраг падыходаў, прапаноў, як разам мы можам стаць больш моцнымі. Па-першае, трэба перазагружаць падыходы па прамысловай кааперацыі, трэба больш эфектыўных праектаў, патрэбен вынік і мінімум бюракратызацыі, якая толькі тармозіць працэс.

Калі мы не паспеем, мы будзем даганяць больш перадавыя краіны. Гэта ні ў якім разе дапусціць нельга. ЕАЭС наадварот павінен задаваць тэхналагічныя трэнды, у тым ліку і па штучным інтэлекце. Усе мы ведаем пазіцыю нашага Прэзідэнта аб тым, што ШІ павінен не замяняць чалавека, а дапамагаць яму. У ЕАЭС разуменне таксама ёсць.

Наша краіна прапанавала, астатнімі ў прынцыпе падтрымана, укараняць гэта ў такія паўсядзённыя працэсы бізнесу, арганізацыі. Напрыклад, гэта кантроль якасці, энергазберажэння, у прынцыпе любая аптымізацыя вытворчасці. Таксама трэба транспартныя і лагістычныя працэсы зрабіць больш лічбавымі. Гэта пойдзе на карысць абсалютна ўсім краінам-удзельніцам. Яшчэ адзін важны пункт - гэта абарона ўнутранага рынку ЕАЭС (гл. відэа).