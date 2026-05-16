У Пскове адбылася рабочая сустрэча Крутога з кіраўніцтвам расійскага рэгіёна
Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Дзмітрый Крутой наведвае з рабочай паездкай Пскоўскую вобласць.
18 мая Дзмітрый Крутой і губернатар рэгіёна Міхаіл Вядзернікаў абмяркоўвалі зняцце бар'ераў у саюзным будаўніцтве і далейшае развіццё дасягнутых дамоўленасцяў паміж прыгранічнымі рэгіёнамі.
Саюзнае будаўніцтва
У эфектыўнасці саюзнай будоўлі сёння два ключавыя напрамкі. Абмен таварамі і паслугамі - трывалі падмурак, на якім час узводзіць сцены.
Што датычыцца гандлю, актыўнасць Беларусі і Пскоўскай вобласці выводзіць адносіны на самы высокі ўзровень сярод рэгіёнаў Расіі. З 2020 года больш чым у 1,5 раза вырас тавараабарот, апошнія тры гады тэмпы прырастаюць па 10 працэнтаў: машынабудаванне, АПК, будаўніцтва нафтахімія. З улікам геаграфіі гэта і павінна быць эталоннае ўзаемадзеянне, якое можна маштабаваць углыб Расіі.
Дзмітрый Крутой, кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі: "Смаленск, Пскоў і Бранск - нашы суседзі. Натуральна, гэта павінна быць эталоннае ўзаемадзеянне, якое мы можам потым трансфармаваць углыб Расіі, у больш далёкія рэгіёны. Што датычыцца Пскоўскай вобласці, мы з Міхаілам Юр'евічам (Вядзернікавым. - Заўв. рэд.) дамовіліся, што ў рамках знакавых пляцовак, такіх як "ІНАПРАМ. Беларусь" або "Інапрам" у Екацерынбургу мы пастараемся актыўнасць па ўзаемадзеянні, па пошуку новых кааперацыйных сувязяў значна нарасціць".
Як дадаць да супрацоўніцтва і якія нішы пакуль прасядаюць - аб гэтым гаварылі падчас сустрэчы кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі і губернатара Пскоўскай вобласці. Цікавасць ёсць, і яна не абмяжоўваецца геаграфіяй гарадоў-пабрацімаў.
"У нас вельмі цесныя і дзейсныя ўзаемаадносіны з Віцебскай вобласцю. Мы сёння гаварылі аб тым, што трэба ўключаць іншыя рэгіёны: Магілёўскую, Брэсцкую вобласці. Таму, думаю, тут вялікія перспектывы. Мы плануем адправіць туды з нашага боку бізнес-місіі і чакаем калег у сябе, для таго каб узаемадзеянне было такое ж эфектыўнае, як і з Віцебскай вобласцю", - адзначыў губернатар Пскоўскай вобласці Міхаіл Вядзернікаў.
Адно з ключавых пытанняў, да якога вярталіся не аднойчы, - трансгранічныя зносіны. Калі будзе запушчана чыгуначная лінія Віцебск - Вялікія Лукі і Полацк - Вялікія Лукі? Гэтае пытанне знаходзіцца на стадыі прапрацоўкі. Губернатар гаворыць: людзі чакаюць. А значыць тэму не знімаюць з парадку дня, як і магчымыя авіязносіны. Пілотны праект быў паспяховым, рэйс запатрабаваны, патрэбная падтрымка на федэральным узроўні. І гэта ўжо пытанні заўтрашняга дня.
Пскоў сустракае вялікую дэлегацыю
19 мая ў Пскове, як чакаецца, пройдзе пасяджэнне Групы высокага ўзроўню Савета Міністраў Саюзнай дзяржавы. Прыедуць прадстаўнікі Беларусі і Расіі для таго, каб прадоўжыць дыялог аб збліжэнні і развіцці супрацоўніцтва і рэалізацыю ўсіх інтэграцыйных дакументаў.