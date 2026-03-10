У Расіі адкрыты 11 мультыбрэндавых цэнтраў беларускай тэхнікі

І ў сельскай гаспадарцы, і ў прамысловасці без якаснай сучаснай прадукцыі машынабудавання сёння не дабіцца поспеху. У Расіі адкрыты ўжо 11 мультыбрэндавых цэнтраў беларускай тэхнікі.

Пра іх працу гаварылі 11 сакавіка на пасяджэнні Прэзідыума Савета міністраў. Як адзначыў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын, гэтыя праекты павінны быць не толькі іміджавымі, але яшчэ эканамічна эфектыўнымі. Галоўнае, каб цэнтры спрыялі нарошчванню экспарту беларускай прадукцыі. Продажы прадпрыемствы могуць весці як самастойна, так і з дапамогай расійскіх партнёраў. МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ і Гомсельмаш - усе гэтыя брэнды добра сябе адчуваюць практычна ў кожным рэгіёне вялікай краіны. Але важна ўлічваць патрабаванні часу і прапаноўваць пакупнікам якасны сэрвіс.