У Савеце Рэспублікі абмеркавалі рэалізацыю дамоўленасцей лідараў Манголіі і Беларусі

Практычную рэалізацыю стратэгіі, зададзенай лідарамі ў Палацы Незалежнасці, абмеркавалі на перамовах у Савеце Рэспублікі. 26 кастрычніка там адбылася афіцыйная сустрэча прэзідэнта Манголіі, старшыні Савета Рэспублікі Наталлі Качанавай і старшыні Палаты прадстаўнікоў Ігара Сергеенкі.

Як падкрэсліла Наталля Качанава, задача парламентарыяў - не толькі фарміраваць якасную заканадаўчую базу, але і браць на сябе поўную адказнасць за ўвасабленне ў жыццё дамоўленасцей на вышэйшым узроўні. На кантролі ў парламентарыяў ужо зараз знаходзіцца прапрацоўка канкрэтных сумесных ініцыятыў: ад стварэння зборачных вытворчасцей і будаўніцтва малочна-таварных комплексаў да паглыблення прамысловай інтэграцыі.

Акрамя таго, у ходзе сустрэчы старшынёй Савета Рэспублікі было агучана запрашэнне старшыні Вялікага дзяржаўнага хурала, а таксама калегам-парламентарыям яшчэ раз наведаць Беларусь. Прапанова была падтрымана лідарам Манголіі. Так, у агляднай перспектыве візіт будзе рэалізаваны.