У Шчучынскім раёне ўшаноўвалі першага ў краіне камбайнера-трохтысячніка

Надвор'е ў Беларусі дазваляе пакараць новыя рэкорды жніва. Так, першы ў краіне малады камбайнер-трохтысячнік вызначыўся на ўборцы ў Шчучынскім раёне. Ім стаў механізатар прадпрыемства "Васілішкі".

Уладзіслаў Гушча - самы малады камбайнер у гаспадарцы, яму 25 гадоў. Гэта ў яго ўжо чацвёрты сезон. У 2025 годзе намалаціў 2,4 тыс. т, сёлета - паставіў планку 3 тыс. і дасягнуў яе.

5 жніўня Уладзіслаў першым сярод маладых камбайнераў Гродзенскай вобласці і другім у краіне дасягнуў намалоту 2 тыс. т.

У рамках рэспубліканскага праекта "Моладзь - за ўраджай" яму прысвоілі званне маладога камбайнера-трохтысячніка і ўручылі каштоўныя падарункі.