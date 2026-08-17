У Талачынскім раёне пачалі ўборку бульбы - якія сучасныя падыходы выкарыстоўваюць аграрыі

У Беларусі стартавала ўборка бульбы. На поўначы краіны тэхніка выйшла на палі Талачынскага раёна. Ужо шмат гадоў ён трымае марку бульбянога краю.

Распавядзём, на якія сарты робяць стаўку і колькі збяруць клубняў.

Уборка бульбы

У Талачынскім раёне толькі пачалі ўборку бульбы. Масава тэхніка ў палі выйдзе на наступным тыдні. На плошчы больш за тысячу гектараў вырошчваюць 7 сартоў. Адабралі тыя, якія радуюць ураджайнасцю, таварным выглядам і смакавымі якасцямі.

Да ўборкі падаспелі 2 сарты. "Юлія"- ідэальны для пастаўкі ў гандлёвыя сеткі. А "Інаватар" ідзе на лінію перапрацоўкі. Да бульбы ў Талачынскім раёне падыход асаблівы, культуру тут вырошчваюць шмат гадоў. Абапіраючыся на вопыт, аграрыі пастаянна вучацца новаму. Бо сучасная сельская гаспадарка - гэта перш за ўсё пра тэхналогіі.

Сучасныя падыходы для захаванасці ўраджаю

Пастаянны кантроль вільготнасці, тэмпературы. Датчыкі здольныя адразу рэагаваць на любыя змяненні ў бульбасховішчы, куды і дастаўляюць ураджай з палёў. Абавязковы этап - сартаванне.

Дайсці да пакупніка павінны толькі якасныя, таварнага выгляду клубні.

Бульбу чакаюць на лініі перапрацоўкі

Буйная - для саломкі, больш дробная ідэальная для долек. На лініі хуткага замарожвання - ураджай 2026 года. Упакоўка па 2,5 кг - для рэстаранаў хуткага харчавання. Па 750 г - для магазінаў. Паўфабрыкат запатрабаваны. Вырошчваем і перапрацоўваем сваё, беларускае.

Асноўны аб'ём працы па ўборцы бульбы ў паўночным рэгіёне наперадзе. Самая актыўная пара - верасень. Кожны сезон аграрыі здаюць важны іспыт, вынікам якога павінен стаць годны выбар у магазінах беларускай бульбы.