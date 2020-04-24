Тэмпература глебы плюс 8, а наперадзе вялікія выхадныя. Навукоўцы-аграрыі даюць адмашку на пасадку бульбы. Як расказалі ў НПЦ Акадэміі навук па бульбаводстве і агародніцтве, аптымальны тэрмін - тыдзень-паўтара. Дарэчы, ужо хутка як на прысядзібных участках, так у прамысловых маштабах наш другі хлеб можна будзе вырошчваць з фіялетавай і ружовай мякаццю. У такой бульбе, гавораць спецыялісты, у некалькі разоў больш антыаксідантаў, чым у звыклых клубнях. Сёлета яе аддадуць на выпрабаванні.



Згодна з падлікамі спецыялістаў, кожны беларус з'ядае за год 183 кілаграмы бульбы. Гэта больш за ўсіх у свеце. У нашым харчовым кошыку паўсотні сартоў другога хлеба беларускай селекцыі.



