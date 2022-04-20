3.68 BYN
Павелічэнне тавараабароту паміж рэгіёнамі Беларусі і Расіі - выгадныя прапановы ад Грызлова ў Магілёве
Расія і Беларусь яшчэ актыўна ўзяліся за павелічэнне тавараабароту, асабліва з рэгіёнамі. Толькі ў Магілёўскай вобласці падпісана 26 пагадненняў. Узаемавыгадныя прапановы прагучалі і ад імя пасла Расіі Барыса Грызлова ў Магілёве, а менавіта - павялічыць прадстаўніцтва беларускіх тавараў на расійскім рынку, загрузіць магутнасці заводаў расійскімі заказамі. Развіццё атрымае і супрацоўніцтва ў вытворчасці тэхнічнага вуглярода на базе прадпрыемства "Омск Карбон" - СЭЗ Магілёў, дзе плануецца пабудаваць яшчэ дзве лініі. На гэты тавар замежныя санкцыі не распаўсюджваюцца.
"Двухбаковыя адносіны закрануць і сумесныя праекты ў галіне адукацыі", - заявіў Барыс Грызлов, наведваючы Беларуска-Расійскі ўніверсітэт. Зараз тут навучаюцца па расійскіх праграмах больш як 500 студэнтаў. Павялічана з гэтага года фінансаванне ВНУ - да 74 млн расійскіх рублёў.