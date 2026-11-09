Узаемавыгадны дыялог дзвюх сталіц: Мінск і Бішкек пашыраюць супрацоўніцтва
Узаемавыгаднае супрацоўніцтва Мінска і Бішкека 9 лістапада абмяркоўваюць прадстаўнікі Кыргызстана і мэрыі беларускай сталіцы.
У праграме - падпісанне дарожнай карты на 2027 год і пашырэнне спісу пунтаў узаемнай цікавасці. Камунальная гаспадарка, прадукцыя мінскіх аўтазборачных прамысловых гігантаў і тэхналогіі будаўніцтва мастоў - усё гэта дэманструюць гасцям Мінска. Задача - абмяняцца вопытам і заключыць рэальныя кантракты.
"І Мінск, і Бішкек з 2008 года звязваюць цёплыя адносіны. Тавараабарот паміж гарадамі пастаянна расце, - адзначыў намеснік старшыні Мінгарвыканкама Аляксандр Чэрнікаў. - Сёння мы пастаўляем у Кыргызстан трактары МТЗ. Госці наведаюць гэтае прадпрыемства, акрамя гэтага, мы ім хочам паказаць тое, што ў нас ёсць у гарадской гаспадарцы".
Атай Муратбек намеснік мэра Бішкека (Кыргызстан): "Мэтай візіту з'яўляецца падпісанне паміж мэрыяй Бішкека і Мінгарвыканкамам плана работы на 2028-2029 гады. Упэўнены, што гэта стане новым імпульсам. Нам ёсць над чым працаваць, ёсць вельмі шмат пунктаў судакранання".
У 2026 годзе мінскія прамыслоўцы паставілі ў Кыргызстан 43 адзінкі трактароў МТЗ, 9 адзінак шасі вытворчасці МАЗ. Асаблівы акцэнт сёння робіцца на развіцці супрацоўніцтва ў сферы фармацэўтыкі і высокіх тэхналогій.