Узбекістан зацікаўлены ў беларускім вопыце будаўніцтва АЭС
Беларусь гатова падзяліцца з Узбекістанам вопытам у галіне будаўніцтва АЭС. Напярэдадні ва ўрадзе пачалі размову, а 7 красавіка прадоўжылі на Беларускай атамнай электрастанцыі. Экскурсію ўрадавай дэлегацыі Узбекістана праводзіць віцэ-прэм'ер Віктар Каранкевіч.
Узбекістан з'яўляецца важным партнёрам у Цэнтральнай Азіі для Беларусі. Расце ўзаемны тавараабарот, які ўжо набліжаецца да 1 млрд долараў. Рэалізуюцца сумесныя праекты ў фармацэўтыцы, лёгкай, харчовай прамысловасці, у сельскай гаспадарцы.
Асаблівая цікавасць з боку Узбекістана да сферы развіцця атамнай энергетыкі. Гэта тэма ўзнімалася і на сустрэчы Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Узбекістана ў Беларусі Рахматулой Назаравым. Кіраўнік дзяржавы тады выказаў гатоўнасць дапамагаць, дзяліцца кампетэнцыямі і спецыялістамі.
Гэта пытанне не сталі адкладаць надоўга. Узбекскія госці прадметна знаёмяцца з беларускім вопытам будаўніцтва атамнай электрастанцыі, а ўсё таму, што ва Узбекістане пакуль няма сваёй АЭС, толькі вядзецца падрыхтоўка да яе ўзвядзення. Беларускія партнёры хацелі б даведацца, як развіваецца горад атамшчыкаў на прыкладзе Астраўца, і ў будучыні можа ўзяць за аснову і свайго.
У Беларусі і Узбекістана падпісана дарожная карта па супрацоўніцтве ў сферы ядзернай энергетыкі на 2025-2027 гады. Да ўсяго гэтаму дадасца гатоўнасць беларускага боку дапамагаць узбекскай атамнай будоўлі. Кампетэнцыі і вопыт ёсць, наперадзе толькі вялікая праца па развіцці мірнага атама.