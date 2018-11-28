У 2019 годзе МТЗ пачне выпускаць трактары з рухавікамі самай высокай экалагічнай ступені
У наступным годзе МТЗ пачне выпускаць трактары з рухавікамі самай высокай - пятай - экалагічнай ступені. Кантракт на новую буйную пастаўку камплектуючых Caterpillar сёння падпісалі кіраўнікі МТЗ і нямецкай кампаніі-пастаўшчыка. Zeppelin Power Systems ужо шмат гадоў ажыццяўляе пастаўкі рухавікоў для лакаматываў Беларускай чыгункі, таксама абсталяванне для Мінскага завода колавых цягачоў і "Газпрам трансгаз Беларусь".
Новы экалагічны стандарт Stage V у еўрапейскіх краінах будзе ўведзены ў наступныя два гады. Ён больш строгі за дзеючыя экалагічныя нормы і накіраваны на абмежаванне выкідаў шкодных рэчываў у атмасферу.