Узмацненне аграпрамысловага комплексу, новыя працоўныя месцы і прадукцыя высокай якасці. У Мінскай вобласці ўзводзяць 26 новых малочна-таварных ферм. Буйны праект рэалізуюць па даручэнні кіраўніка дзяржавы, а таксама пры падтрымцы Мінгарвыканкама.

Так, дзве МТФ - кожная разлічана на 800 кароў - узводзіць Барысаўскі камбінат хлебапрадуктаў. Сёння холдынг, у структуры якога 15 арганізацый, актыўна развівае малочную жывёлагадоўлю. У прадпрыемства 5 сваіх ферм і 5 тыс. кароў дойнага статка. Штодзень камбінат хлебапрадуктаў прадае 100 т малака. Новыя ж аб'екты павялічаць як аб'ёмы малочнай вытворчасці, так і аптымізуюць рабочыя працэсы АПК Барысаўскага раёна.

Барысаўскі КХП - адзін з найбуйнейшых у Беларусі вытворцаў мукі і камбікорму. Сёння ў камбіната ўжо 30 тыс. гектараў сельгасугоддзяў. Летась аграрыі атрымалі збожжа з кукурузай 65 тыс. т. У найбліжэйшы перыяд гэты аб'ём складзе ўжо 80 тыс. т. Гэта дазволіць камбінату быць максімальна аўтаномным у нарыхтоўцы сыравіны збожжа.