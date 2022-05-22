Адраджэнне беларускай чырвонай пароды кароў у гаспадарцы "Новы Двор - Агра" Свіслацкага раёна

Непатрабавальныя да ўмоў утрымання, але ўстойлівыя да хвароб. А яшчэ ідэальнае малако з высокім утрыманнем тлушчу і бялку. У гаспадарцы "Новы Двор - Агра" Свіслацкага раёна адраджаюць унікальную беларускую чырвоную пароду кароў. Селекцыйны эксперымент працягласцю 15 гадоў прынёс станоўчыя вынікі. Па надоям каровы нават пераўзыходзяць традыцыйныя чорна-пярэстыя, пры гэтым прадукцыйнае даўгалецце амаль у два разы вышэйшае. Жывёліны прыносяць патомства і даюць малако на працягу дзесяці гадоў.

Сёння колькасць пагалоўя беларускай чырвонай пароды кароў налічвае каля 360 жывёлін. Пры неабходнасці навукоўцы і селекцыянеры гатовыя значна яго павялічыць.



