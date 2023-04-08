Сусветны банк палепшыў прагноз па эканоміцы Беларусі ў 2023 годзе
Сусветны банк значна палепшыў прагноз па дынаміцы ВУП Беларусі сёлета. Згодна з ацэнкамі, беларуская эканоміка пакажа рост 0,6 % замест раней заяўленага (у студзеньскім аглядзе) падзення - 2,3 %. Гэта бачна з даклада арганізацыі, які прысвечаны перспектывам эканамічнага развіцця краін Усходняй Еўропы і Цэнтральнай Азіі. Паводле ацэнак банка, станоўчую дынаміку таксама прадэманструе знешні гандаль. Экспарт тавараў і паслуг павялічыцца на 3,5 %.