Якія беларускія тавары неўзабаве атрымаюць паліцу на рынку Узбекістана
Аўтар:Аліна Лапо
Шчыльна ідзе і супрацоўніцтва з іншымі дзяржавамі, якія ўваходзяць у СНД. Беларусь - Узбекістан. У Ташкенце дасягнуты дамоўленасці больш чым на 100 млн долараў. Гэта вынік двухдзённага афіцыйнага візіту нашай урадавай дэлегацыі.
Дзелавы савет, бізнес-форум, наведванне прамысловых пляцовак і пэўныя дамоўленасці. Галоўная мэта, да якой зараз імкнуцца дзве краіны, - гэта давесці тавараабарот да 1 млрд долараў. Задача пастаўлена на вышэйшым узроўні! І трэба сказаць, лічбы ўжо растуць. Сёння Узбекістан зацікаўлены ў беларускіх тэхналогіях і прадуктах (гл. відэа).