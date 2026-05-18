З 1 чэрвеня ў Беларусі зніжаецца стаўка рэфінансавання да 9,25 %
Нацбанк зніжае стаўку рэфінансавання з 1 чэрвеня на 50 базісных пунктаў - да 9,25 %. Такое рашэнне прынята 20 мая пасля пасяджэння кіравання. Абмяркоўвалі ключавы індыкатар і стаўкі па аперацыях падтрымкі ліквіднасці банкаў.
Пра тое, што гэта пытанне будзе разгледжана, рэгулятар заяўляў літаральна нядаўна. Пры гэтым адзначаў, што будуць улічвацца ўнутраныя фактары ў эканоміцы, а таксама грашова-крэдытнай палітыцы. Як адзначыў на пасяджэнні кіравання кіраўнік Нацбанка Раман Галоўчанка, сітуацыя ў эканоміцы стабільная. ВУП выйшаў на 100 %. Сітуацыя на валютным рынку таксама стабільная. Інфляцыя зніжаецца некалькі месяцаў запар. Такая тэндэнцыя, як прагназуе Нацбанк, захаваецца і далей. На красавік яна паказвае 5,4 % гадавых.
Беларусы ўсё больш берагуць у "сваіх", пра гэта гавораць лічбы. Напрыклад, са студзеня па красавік 2026 года прырост па ўкладах у беларускіх рублях склаў 40,5 %. Расце і інвестыцыйнае крэдытаванне для эканомікі. Усе гэтыя фактары ўплывалі на рашэнне па паніжэнні ключавога індыкатара. На пасяджэнні кіравання абмеркавалі ўсе аргументы за і супраць, каб прыняць аптымальнае рашэнне.
Зараз уся ўвага будзе нададзена крэдытнаму і дэпазітнаму рынку, як банкі адрэагуюць на паніжэнне стаўкі рэфінансавання з 1 чэрвеня. Як было заяўлена ў Нацбанку, рэсурсаў досыць, задавальняюцца ўсе запыты на крэдыты ад насельніцтва.