З 1 сакавіка ў Беларусі вырастуць тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі
1 сакавіка пачынаюць дзейнічаць новыя цэны на газ і электраэнергію для насельніцтва. Пастанову падпісаў прэм'ер-міністр.
Нагадаем, раней рашэннем Прэзідэнта Беларусі планавае павышэнне тарыфаў перанеслі з 1 студзеня на 1 сакавіка, каб знізіць фінансавую нагрузку для насельніцтва.
Падаражэнне плацяжу на газ за кошт росту тарыфу складзе меней за рубель. На рубель і 70 капеек вырасце цана балона звадкаванага газу. Што датычыцца электраэнергіі, то падаражэнне плацяжу складзе амаль 3 рублі. Новыя значэнні ўбачым у жыроўках, якія атрымаем ужо ў красавіку.