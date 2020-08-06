Загрузка ядзернага паліва на першым энергаблоку БелАЭС пачнецца 7 жніўня
У рэактар першага энергаблока Беларускай атамнай электрастанцыі заўтра будзе праведзена загрузка ядзернага паліва, паведамляе Мінэнергетыкі. Гэта адзін з этапаў працэсу ўводу энергаблока ў эксплуатацыю. Дазвол выдала і МНС. Усяго ў жніўні ў актыўную зону рэактара будуць загружаны 163 цеплавыдзяляльныя зборкі з ядзерным палівам. Нагадаем, энергаблокі пакалення 3+ маюць палепшаныя тэхніка-эканамічныя паказчыкі з сумарнай магутнасцю 2400 мегават.