Жаночыя экіпажы, аўтапілот, аградроны: уборачная-2026 ідзе хутчэй з лічбавымі тэхналогіямі

Тэмп жніва ў 2026 годзе вышэйшы, чым летась па ўсіх абласцях Беларусі. Сабраць збожжа без страт і гарантаваць харчовую бяспеку краіны - задача аграрыяў, якія працуюць у палях ад відна да відна і ўжо намалацілі першы мільён тон.

Сёлета на перадавой уборачнай і два жаночыя экіпажы з Мінскай вобласці. А ў дапамогу спецыялістам высокадакладная і камфортная тэхніка: ад самых сучасных камбайнаў да сельскагаспадарчых дронаў.

Тэмп уборкі вышэйшы за леташні па ўсіх абласцях - такі магутны рывок зрабілі аграрыі, каб своечасова сабраць збожжа. На адным з палёў агракамбіната "Дзяржынскі" ўжо практычна завяршылі ўборку азімага ячменю і вось-вось пяройдуць на палі з азімым рапсам. Вопытныя механізатары малоцяць 1,7 тыс. т збожжа за дзень, а гэта 60 ц/га.

Гэта вельмі добры вынік, дасягаць які дапамагае магутная айчынная тэхніка. Шчыльным строем кожны дзень у палях працуюць каля 20 камбайнаў. Кабіна абсталяваная кандыцыянерам, аўдыясістэмай, зручным крэслам і дакладным камп’ютарызаваным кіраваннем. Аўтапілот трымае курс, а замест цяжкіх рычагоў усталяваны лёгкі джойсцік. Механізатары працуюць эфектыўна і з задавальненнем.

Золата палёў у руках беларускіх жанчын. Дзяўчаты ўпэўнена кіруюць збожжаўборачнымі машынамі. У жніве-2026 задзейнічаны 2 жаночыя экіпажы, абодва з Мінскай вобласці. Адна з гераінь - Таццяна Пячурка - працуе ў Стаўбцоўскім раёне ў гаспадарцы "Дзераўное". У 2025 годзе Таццяна працавала ў сямейным экіпажы разам з мужам. А сёння самастойна кіруе камбайнам мадыфікацыі PRO.

Замест звыклага шолаху кніжных старонак і школьнай дошкі мерны роў матора і бязмежны гарызонт родных палёў. Ураджай з сельгасплошчаў "Вясейскага Пакрова" збірае Марына Пенязь.

З завуча школы ў вучаніцы агранавукі Марына Пенязь прыйшла 3 гады таму. Тады мудрым настаўнікам на хлебнай ніве стаў яе свёкар Дзмітрый Іванавіч. А Год беларускай жанчыны надаў упэўненасці ва ўласных сілах. І зараз Марына Пенязь за штурвалам камбайна, бо для беларусак няма нічога немагчымага.

Дарэчы, у Мінскай вобласці план на гэты год - сабраць 3 млн т з улікам рапсу і кукурузы. Створаны ўмовы для вырашэння гэтай задачы.

"Больш чым годна спрацавалі па абнаўленні машынна-трактарнага парку. Што датычыцца збожжаўборачных камбайнаў, у нас атрымалася гэта зрабіць у канцы мінулага года - прыкладна на 15 % абнавілі наш парк, у нас з'явілася больш за 200 камбайнаў. Я лічу, што гэта станоўча паўплывае на тэмпы ўборкі, на працу нашых кадраў", - адзначыў першы намеснік старшыні Мінаблвыканкама Васіль Сысоеў.

Харчовая бяспека пачынаецца з працы навукоўцаў. Менавіта ў тандэме навукі і аграрыяў нараджаюцца новыя сарты насення, віды сучаснай сельгастэхнікі, угнаенні і тэхналогіі вырошчвання ўраджаю з мінімальнымі стратамі. Беларускія навукоўцы крочылі яшчэ далей: дакладнае земляробства, лічбавыя тэхналогіі і беспілотныя лятальныя апараты ў АПК, каб павышаць агульную ўраджайнасць за кошт кропкавага ўнясення ўгнаенняў.

"Задачы мы перад сабой паставілі амбіцыйныя, гэта значыць ураджайнасць сартоў са збожжавай групы павінна складаць не менш як 100 ц/га. Ураджайнасць зернебабовых і алейных культур павінна быць не ніжэйшая за 60 ц/га", - расказаў гендырэктар НПЦ НАН Беларусі па земляробстве Сяргей Краўцоў.

Сёння аграрый - гэта аператар высокатэхналагічнай тэхнікі, спецыяліст па дакладным земляробстве. Спасцігнуць навуку выкарыстання высокіх тэхналогій і перадавых распрацовак аграсферы можна ў сельскагаспадарчых каледжах краіны. Напрыклад, у Смілавічах выпускаюць спецыялістаў па рабоце з энерганасычанай тэхнікай, аператараў аўтаматычных сістэм паліву і падкормкі, а з новага навучальнага года будуць рыхтаваць пілотаў сельскагаспадарчых дронаў.

Лепшая лабараторыя для навукоўцаў і аграрыяў - палі. І ў палявых умовах беспілотныя тэхналогіі правяраюць ужо не першы год. Да дапамогі коптараў звяртацца прыходзіцца ўсё часцей, бо павялічваюцца плошчы і аб'ёмы. А мабільныя апараты даляцяць і выканаюць падкормку і апрацоўку культуры там, куды цяжка дабрацца па зямлі.

Паспяховы ход жніва забяспечваюць магутная тэхнічная база, інавацыйныя агратэхналогіі і вопыт перадавікоў уборачнай, а яшчэ ўклад маладых спецыялістаў, якія кожны дзень пераймаюць неацэнны навык працы на зямлі.

Суладная праца дае якасны вынік. Беларускія аграрыі ўжо перасягнулі планку ў 1 млн т збожжа. У перадавіках Мінская вобласць, за ёй Брэсцкая. І гэта толькі пачатак вялікай працы па гарантаванні харчовай бяспекі краіны.