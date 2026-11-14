Зроблена ў Беларусі: як айчынны АПК закрывае патрэбнасці ўнутранага рынку

У Беларусі гэтымі днямі ўшаноўваюць людзей, чыя важная праца гарантуе харчовую бяспеку краіны.

Мы на самым высокім узроўні ставімся да сельскай гаспадаркі, бо ад гэтага залежыць наяўнасць прадуктаў на кожным стале.

Беларуская мадэль харчовай бяспекі зыходзіць з простага, але мудрага прынцыпу: забяспечваць сябе за кошт уласнай вытворчасці.

Унутраны рынак цалкам закрыты ўласнай вытворчасцю

Айчынныя вытворцы закрываюць попыт амаль па ўсіх прадуктах першай неабходнасці. Самазабеспячэнне харчаваннем у нас складае 95 %. Па ўзроўні самазабеспячэння Беларусь перавышае ўласныя патрэбы па малаку на 300 %, на 140 - па мясе, прыкладна на столькі ж па яйках. Таксама цалкам закрываем патрэбнасці па агародніне і бульбе (101 %).

Рост аб'ёму паставак сельгаспрадукцыі і харчавання

Прычым галіна забяспечвае не толькі краіну, але і захоўвае высокі экспартны патэнцыял. Сёння Беларусь уваходзіць у лік вядучых сусветных экспарцёраў харчавання. Геаграфія продажаў ахоплівае больш за 120 дзяржаў, аб'ёмы паставак пастаянна растуць. У 2025 годзе экспарт сельгаспрадукцыі дасягнуў рэкордных 10 млрд долараў - аграрны сектар забяспечыў амаль чвэрць усіх паступленняў звонку. У 2026-м краіна ідзе ўжо з 20-працэнтным ростам па знешніх пастаўках да ўзроўню 2025-га (гл. відэа).