ЗВР Беларусі дасягнулі гістарычнага максімуму ў 14,5 млрд долараў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Золатавалютныя рэзервы Беларусі павялічыліся за 2025 год на 5,5 млрд долараў і дасягнулі новага гістарычнага максімуму.
Так, паводле папярэдніх звестак, на 1 студзеня 2026 года ЗВР дасягнулі амаль 14,5 млрд долараў у эквіваленце, паведамілі ў Нацыянальным банку.
Найбольшую долю ў структуры міжнародных рэзервовых актываў займаюць актывы ў замежнай валюце і манетарнае золата.