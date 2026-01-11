Глядзець анлайнПраграма ТБ
ЗВР Беларусі дасягнулі гістарычнага максімуму ў 14,5 млрд долараў

Золатавалютныя рэзервы Беларусі павялічыліся за 2025 год на 5,5 млрд долараў і дасягнулі новага гістарычнага максімуму.

Так, паводле папярэдніх звестак, на 1 студзеня 2026 года ЗВР дасягнулі амаль 14,5 млрд долараў у эквіваленце, паведамілі ў Нацыянальным банку.

Найбольшую долю ў структуры міжнародных рэзервовых актываў займаюць актывы ў замежнай валюце і манетарнае золата.

Разделы:

Эканоміка