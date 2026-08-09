Віктар Дзятко ведае, як вырасціць кавуны ў беларускім клімаце

Яшчэ нядаўна ў Беларусі кавун на ўласным гародзе здаваўся экзотыкай. Сёння пад Мінскам можна ўбачыць дзясяткі незвычайных сартоў гэтай культуры: жоўтыя, аранжавыя і амаль чорныя.

Вырошчваць кавуны Віктар Дзятко пачаў выпадкова. Жыццё ўнесла свае карэктывы, і мужчыну давялося шукаць занятак, які не дазволіў бы сядзець без справы. Па парадзе знаёмага захапіўся агародніцтвам. А затым вырашыў кінуць выклік самому сабе.

Першыя эксперыменты па вырошчванні кавуноў Віктар пачаў сем гадоў таму. Тады на ўчастку з'явіўся адзін з самых простых сартоў - "бедуін". Сёння калекцыя налічвае ўжо 28 разнавіднасцей ягады. У кожнай свой колер, форма і густ.

Асаблівае месца ў калекцыі Віктара займаюць парцыённыя кавуны. Па выглядзе яны адрозніваюцца перш за ўсё памерам і сярэдняй вагой каля 2,5 кг. Але галоўная іх перавага зусім не ў гэтым.

"Вы ўзялі адзін кавун вялікі, вы можаце яго не з'есці. Узялі парцыённы кавун, з'елі, а нават калі ўзялі шмат, ён захоўваецца вельмі добра і не псуецца", - растлумачыў гаспадар бахчы.

Сакрэт вырошчвання бахчавых у беларускім клімаце тоіцца ў дэталях. Насенне ягады Віктар шукае ў правераных калекцыянераў на профільных форумах. Рассаду высаджвае строга ў тэрмін і першыя тыдні накрывае яе. Замест хімічных энтузіяст выкарыстоўвае арганічныя ўгнаенні.

Незвычайныя плады хутка прыцягнулі ўвагу карыстальнікаў Threads. Там Віктар рэгулярна публікуе відэа, у якіх паказвае новыя сарты і разразае самыя незвычайныя кавуны. Убачыць ужывую яркія жоўтыя, аранжавыя і крэмавыя ягады прыязджаюць жыхары розных куткоў Беларусі.

"Калі людзі прыходзяць на маю бахчу, асабліва моладзь, здзіўляюцца. Пытаюцца: "Як такое можна вырасціць? Няўжо гэта смачна?" Я адказваю: "Калі вы не верыце, мы зараз разрэжам, і вы пакаштуеце гэта ўсё", - расказаў Віктар Дзятко.

Для Віктара Дзятко гэты сезон яшчэ далёкі ад завяршэння. Наперадзе збор ураджаю, новыя пасты ў Threads і чарговыя эксперыменты.