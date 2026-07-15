15 ліпеня адзначаецца 150 гадоў з дня нараджэння Алаізы Пашкевіч

15 ліпеня Беларусь успамінае Алаізу Пашкевіч, якая ўвайшла ў гісторыю пад гучным псеўданімам Цётка.

Fўтар беларускай "Чытанкі", апавяданняў, нарысаў, артыкулаў, менавіта яна адкрыла сялянскім дзецям шлях да роднага слова.

На вершы Алаізы Пашкевіч пісалі музыку кампазітары Ігар Лучанок, Юрый Семяняка і Дзмітрый Смольскі. Песня ансамбля "Сябры" "Кася" напісана на верш Цёткі "Лета".

Надзея Керчанка, вядучы метадыст аддзела галерэйна-выставачнай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі:

"Яна ўзнімала пытанні, звязаныя са становішчам жанчын. Яна ўзвышала жанчыну і служыла свайму народу тым, што яна пісала. Яна была і педагогам, і асветнікам, і паэткай. Яна была сапраўднай жанчынай, якая ўвайшла ў гісторыю. Можна не ведаць многія імёны, але псеўданім Алаізы Пашкевіч Цётка ведаюць усе ў Беларусі".

Спецыяльна да 150-годдзя з дня нараджэння паэткі Нацыянальная бібліятэка Беларусі падрыхтавала тэматычную выставу. У экспазіцыі - арыгінал часопіса "Лучынка", рэдактарам якога была Цётка, хрэстаматыйныя зборнікі, вершаваныя радкі.