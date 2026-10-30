30 кастрычніка ў Мінску афіцыйна стартуе XXXII Міжнародны кінафестываль "Лістапад". На бліжэйшы тыдзень беларуская сталіца ператворыцца ў цэнтр прыцягнення для кінематаграфістаў з усяго свету.

Графік першага дня распісаны літаральна па хвілінах, а ў гэтыя гадзіны арганізатары і ўдзельнікі завяршаюць апошнія падрыхтоўкі да галоўнай кінападзеі года.

Чырвоныя дарожкі практычна зманціраваны, сталічныя кінатэатры ззяюць у чаканні гледачоў, а Мінск замёр у прадчуванні грандыёзнага свята. Фестывальны дух ужо адчуваецца на вуліцах горада - маштаб цяперашняга "Лістапада" сапраўды ўражвае.

У сямі конкурсных праграмах - ад ігравога кіно да анімацыі - за Гран-пры пазмагаюцца кінематаграфісты больш чым з 25 краін. Ацэньваць іх работы будзе міжнародная судзейская калегія, у склад якой увайшлі 27 прызнаных экспертаў індустрыі.

29 кастрычніка першыя авіярэйсы даставілі ў Мінск знакамітых майстроў экрана. У беларускую сталіцу ўжо прыляцеў вядомы акцёр Рустам Сагдулаеў.

"Па-першае, вялікі дзякуй, што запрашаюць. Па-другое, гэта, напэўна, неад'емная частка кінематаграфіста - быць у гушчыні "кіношных" падзей. Вы яшчэ здолелі захаваць фестываль, запрашаць гасцей і паказваць добрыя фільмы. Гэта хвала і гонар", - падзяліўся акцёр, лаўрэат спецпрыза Прэзідэнта Беларусі (Узбекістан) Рустам Сагдулаеў.

Маштабная карта кінапляцовак у гэтыя дні ахопіць адразу 5 галоўных кінатэатраў горада. Галоўным штабам фестывалю стане кінатэатр "Масква". Асноўны ігравы конкурс традыцыйна прыме кінатэатр "Цэнтральны". Абноўленая "Перамога" на вул. Інтэрнацыянальнай цалкам аддадзена пад моладзевыя праекты і паказы нацыянальных кінашкол.

Дзіцячы і юнацкі конкурс "Лістападзік" абгрунтуецца ў залах "Піянера", а лепшыя фестывальныя мультфільмы з усяго свету гледачам пакажуць у кінатэатры "Беларусь".

Літаральна праз некалькі гадзін у кінатэатры "Масква" пачнецца афіцыйная прэс-канферэнцыя. А ўжо ў 18:00 на гэтай пляцоўцы дадуць урачысты старт кінатыдню. Адразу пасля цырымоніі адкрыцця гледачоў чакае галоўная прэм'ера - маштабная расійска-беларуская драма "Бацька Мінай. Партызанская легенда".