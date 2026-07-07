7 ліпеня спаўняецца 144 гады з дня нараджэння Янкі Купалы
7 ліпеня Беларусь успамінае Івана Луцэвіча, сусветна вядомага як Янка Купала. Яму было наканавана лёсам стаць першым народным паэтам краіны.
Іван Дамінікавіч Луцэвіч нарадзіўся 144 гады таму ў ноч на Івана Купалу. Узяўшы псеўданім, усё жыццё шукаў чарадзейную кветку шчасця для беларусаў.
Паэт, драматург, публіцыст - ад першага і да апошняга радка ён услаўляў родную краіну і народ. Янка Купала - самы перакладальны беларускі аўтар у гісторыі, чытаць класіка можна больш чым на ста мовах свету.
Сёння творы аўтара перачытваюць і на тэатральных падмостках. Не раз пастаноўка "Паўлінка" станавілася галоўным адкрыццём у афішы Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя класіка.
7 ліпеня памяць песняра ўшануюць каля яго помніка ў Дзяржаўным літаратурным музеі імя Янкі Купалы, таксама плануецца ўрачыстае ўскладанне кветак.