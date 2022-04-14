85 мастацкіх праектаў прадэманстравалі ў Нацыянальным цэнтры мастацкай творчасці дзяцей і моладзі
Ад старажытных рамёстваў да новых тэхналогій. Архітэктура Мінска ў стылі выцінанкі, а барысаўскія прыказкі - у стылі маляванкі. Больш за 70 дзіцячых калектываў, якія носяць званні "народны", "узорны", "заслужаны", прынялі ўдзел у рэспубліканскім конкурсе "Спрадвечнае заўтра". Усяго 85 мастацкіх праектаў у розных тэхніках дэкаратыўна-прыкладной творчасці. Свае інавацыйныя працы маладыя таленты разам з крэатыўнымі педагогамі прадэманстравалі ў Нацыянальным цэнтры мастацкай творчасці дзяцей і моладзі.
Аплікацыя саломкай, роспіс па тканіне, шкле, дрэве, мастацкі тэкстыль, кераміка, паперапластыка, мадэляванне адзення. Пераможцамі сталі больш за 20 мастацкіх праектаў, у якіх удзельнічалі дзеці з усіх куткоў Беларусі ад 4 да 16 гадоў. Узнагароды і прызы юным мастакам ўрачыста ўручаць 28 красавіка.