85 мастацкіх праектаў прадэманстравалі ў Нацыянальным цэнтры мастацкай творчасці дзяцей і моладзі

Ад старажытных рамёстваў да новых тэхналогій. Архітэктура Мінска ў стылі выцінанкі, а барысаўскія прыказкі - у стылі маляванкі. Больш за 70 дзіцячых калектываў, якія носяць званні "народны", "узорны", "заслужаны", прынялі ўдзел у рэспубліканскім конкурсе "Спрадвечнае заўтра". Усяго 85 мастацкіх праектаў у розных тэхніках дэкаратыўна-прыкладной творчасці. Свае інавацыйныя працы маладыя таленты разам з крэатыўнымі педагогамі прадэманстравалі ў Нацыянальным цэнтры мастацкай творчасці дзяцей і моладзі.

