3.83 BYN
2.82 BYN
3.28 BYN
9 чэрвеня ў Маладзечне стартуе XXV Нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі
XXV Нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі 9 чэрвеня ў стартуе ў Маладзечне. У рамках яго традыцыйна пройдзе Рэспубліканскі конкурс маладых выканаўцаў эстраднай песні.
За Гран-пры будуць змагацца 17 удзельнікаў ва ўзросце ад 6 да 18 гадоў з розных куткоў Беларусі і расійскага горада Чарапаўца. Лейтматыў фестывалю ў 2026 годзе - "Культурны код нацыі".
Адкрывае культурны марафон маштабная акцыя "Фестываль М Яднае". Цэнтрам прыцягнення стане гарадская цэнтральная раённая бібліятэка, дзе разгорнецца серыя майстар-класаў "Фестывальны настрой" і акцыя "Мастацтва ў далонях". Вячэрнюю праграму ўпрыгожыць канцэрт народных інструментаў "Гукі струн душы".
10 чэрвеня пройдзе пад знакам акадэмічнага мастацтва. Пачне работу паэтычны мост "Беларусь-Свет", дзе збяруцца літаратары і проста аматары паэзіі. А днём у залах музычнага каледжа імя Агінскага эстэты пачуюць класічную музыку і паэтычныя замалёўкі.
Таксама жыхары і госці горада змогуць прачуць фестывальную хвалю на канцэрце "Горад маіх песень", які будзе прысвечаны творчай спадчыне маладзечанскага края.
Фінальным акордам дня стане "Майскі вальс". На цэнтральнай плошчы прагучыць фестываль духавой музыкі, а ўрачыстае адкрыццё Нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі адбудзецца 12 чэрвеня на сцэне летняга амфітэатра.