Ансамбль "Крыжачок" БДУ збірае аншлаг на закрыцці сезона

Найстарэйшы танцавальны калектыў Беларусі "Крыжачок" 19 мая зачыняе свой 81-ы сезон. Ансамбль танца Беларускага дзяржуніверсітэта збярэ поўную залу філармоніі, таму што ўсе білеты прададзены. У складзе калектыву - як студэнты, так і выпускнікі ВНУ, якія працуюць у цалкам розных сферах, але ў вольны час выступаюць на высокім танцавальным узроўні. Гледачы ўбачаць хітовыя беларускія нумары і не толькі. Гасцей залы філармоніі чакае нямала сюрпрызаў. Аснова калектыву - гэта нашы народна-сцэнічныя танцы.