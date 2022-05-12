Аўтэнтычныя дываны - на выставе Старадарожскага цэнтра рамёстваў
Рухаўскія матывы ў сучасным тэкстылі. Аўтэнтычныя дываны на выставе Старадарожскага цэнтра рамёстваў. Побач з арыгінальнымі творамі саламяныя палотны і сувенірныя вырабы новага фармату. У Старадарожскім краі насценныя дываны, упрыгожаныя аплікацыяй з саломкі, пачалі ствараць у пачатку 50-ых гадоў мінулага стагоддзя ў вёсцы Рухава. Менавіта па сваім мясцовым паходжанні яны і атрымалі назву. Майстры праз пакаленні перадаюць і захоўваюць самабытную тэхніку.
Саламяныя арнаменты і ўзоры сплятае і Марыя Русаковіч. Майстэрства яна пераняла ў свой час ад хроснай маці, а потым стала народным майстрам. А аўтэнтычны выраб рухаўскіх дываноў у тэхніцы аплікацыі саломкай па тканіне набыў статус нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці Беларусі.