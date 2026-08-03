Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
МастацтваКіноМузыкаВыставы

Беларуская акадэмія музыкі запускае новы адукацыйны праект

Сыграцца за тыдзень. Беларуская акадэмія музыкі запускае новы адукацыйны праект "Маладзёжны сімфанічны аркестр Беларусі".

Па выніках конкурснага адбору ў састаў зводнага калектыву ўвайшлі 29 музыкантаў з прафільных каледжаў з усіх рэгіёнаў. На працягу тыдня ўдзельнікаў чакаюць рэпетыцыі, заняткі, а таксама майстар-класы ад вядучых майстроў сцэны.

Вынікам тыднёвай працы стануць адкрытыя канцэртныя праграмы на знакавых сталічных пляцоўках. Першае выступленне аркестра запланавана на 8 жніўня каля гарадской ратушы ў Верхнім горадзе.

Разделы:

Культура
x

Чытайце таксама