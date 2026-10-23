Беларуская драматургія ў Кітаі: спектакль "Вечар" паказваюць на тэатральным фестывалі ў Пекіне
Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі знаходзіцца з гастролямі ў Пекіне. Вядучы калектыў нацыянальнай п'есы прадстаўляе краіну на прэстыжным міжнародным форуме. На некалькі дзён Пекін пагрузіўся ў атмасферу тэатральнай культуры Беларусі. Агульначалавечыя каштоўнасці гучаць без межаў і моўных бар'ераў.
Пекінскі народны мастацкі тэатр - галоўная драматычная сцэна Кітая. Больш за 60 гадоў тут ствараецца свая ўнікальная школа. Тэатр называюць "храмам кітайскага мастацтва", тут жа глядач бліжэй знаёміцца з замежнай культурай. У праграме міжнароднага фестывалю - спектакль "Вечар" Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі.
Гэта гісторыя пра чалавечую адзіноту, каханне і сяброўства. Спектакль па п'есе Аляксея Дударава кітайскай публіцы ўжо знаёмы. У 2025 годзе пастаноўку захоплена сустрэў Шанхай. Поспех запомніўся, і тэатр атрымаў запрашэнне заваяваць сталіцу Паднябеснай (гл. відэа).