Беларускія замкі і крэпасці ўвайшлі ў сусветны рэйтынг лепшых
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларуская гістарычная спадчына атрымала высокае міжнароднае прызнанне. Адразу 39 айчынных помнікаў архітэктуры - ад велічных рэзідэнцый да старажытных руін - увайшлі ў абноўлены глабальны рэйтынг самых папулярных замкаў і абарончых збудаванняў планеты.
Зараз беларускія славутасці афіцыйна суседнічаюць у спісах з Версалем і Таўэрам.
Сапраўднай сенсацыяй стала Брэсцкая крэпасць. У агульнасусветным заліку легендарная цытадэль заняла 285-е месца з 7 738 аб'ектаў. Следам за ёй у спісе лідараў ідуць знакаміты Нясвіжскі замак і каралеўская рэзідэнцыя ў Гродне.