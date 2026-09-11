Белдзяржфілармонія рыхтуецца да адкрыцця канцэртнага сезона
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Белдзяржфілармонія рыхтуецца выходзіць з летняга антракта. Папярэдзіць сімфанічны сезон праект "Шэдэўры сусветнага арганнага мастацтва".
15 верасня для меламанаў прагучыць новая праграма "Віват, арган!". Ужо два дзесяцігоддзі ў праекце бяруць удзел і беларускія музыканты, і госці з-за мяжы.
У 2026 годзе шэдэўры сусветнай класікі выканае нідэрландскі знакаміты музыкант Жан-П'ер Стайверс. У праграме прагучыць музыка Баха, Рахманінава, Брамса і іншых кампазітараў.