Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
МастацтваКіноМузыкаВыставы

Белдзяржфілармонія рыхтуецца да адкрыцця канцэртнага сезона

Аўтар:
media img

Белдзяржфілармонія рыхтуецца выходзіць з летняга антракта. Папярэдзіць сімфанічны сезон праект "Шэдэўры сусветнага арганнага мастацтва".

15 верасня для меламанаў прагучыць новая праграма "Віват, арган!". Ужо два дзесяцігоддзі ў праекце бяруць удзел і беларускія музыканты, і госці з-за мяжы.

У 2026 годзе шэдэўры сусветнай класікі выканае нідэрландскі знакаміты музыкант Жан-П'ер Стайверс. У праграме прагучыць музыка Баха, Рахманінава, Брамса і іншых кампазітараў.

Раздзелы:

КультураМузыка
x

Чытайце таксама