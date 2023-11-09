Леанід Хобатаў амаль паўвека ў Беларускім саюзе мастакоў

Дэманстрацыя творчых магчымасцей – у кожнай выставе. У Палацы мастацтва зараз работы 200 удзельнікаў. Конкурс з 7 намінацыямі і ўдзел у творчым спаборніцтве бяруць 200 мастакоў з усёй Беларусі. Побач з моладдзю, якой яшчэ дасягаць вяршынь, свае конкурсныя напрацоўкі прапануюць і сталыя, заслужаныя аўтары. Фантазіі на тэму "Кола" ад Леаніда Хобатава, знакамітага манументаліста і авангардыста. Знаўцы скажуць пра яго, як пра ўдзельніка эксперыментальнага аб'яднання "Няміга-17". Калекцыянеры акцэнтуюць на жывапісе майстра: карціны Хобатава ў Траццякоўцы, іспанскім музеі выяўленчага арта, у нашым Нацыянальным мастацкім і ў прыватных зборах. Нарэшце, калі вы хоць раз былі на станцыі сталічнага метро "Няміга", можаце ацаніць працу Хобатава - гэта яго мастацкае вырашэнне.



Майстэрня Леаніда Хобатава. Класічная журналісцкая просьба: спантанна намаляваць, даць майстар-клас. За гэту справу майстар бярэцца лёгка. Пад алоўкам нараджаецца жаночы вобраз. Імправізацыя яшчэ раз падкрэслівае нестандартны погляд аўтара на партрэт. Увогуле Хобатаў сімваліст, яго вобразны рад - абстрактны, метафарычны. Сёння прыхільнік мадэрнісцкай парадыгмы Хобатаў у плане самавыяўлення адчувае сябе камфортна. Але калі перагартаць старонкі 85-гадовай гісторыі Саюза мастакоў, так было не заўсёды.



Час расставіў усе кропкі над "і", мадэрнізм вярнуўся ў наша айчыннае мастацтва. Вучань Гаўрыіла Вашчанкі (класіка-рэаліста), Хобатаў узяў ад настаўніка азы, але знайшоў сябе ў смелым, экстравагантным творчым кірунку. Унутраная свабода - пра гэта хоча казаць аўтар.

