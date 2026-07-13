Больш за 200 талентаў за 5 дзён: у Мінску завяршаюцца кастынгі "Фактар.BY" і "Фактар.BY 60+"
Падыходзіць да фіналу агляд талентаў вакальнага шоу "Фактар.BY" і "Фактар.BY. 60+". 13 ліпеня ў Мінску заключны дзень адборачнага этапу. Сталіца прымала канкурсантаў на працягу пяці дзён. Бухгалтары, менеджары, повары, рэжысёры пакаралі вакальныя вышыні.
Суддзі і каманда талент-шоу "Фактар.BY" і "Фактар.BY. 60+" усё яшчэ чакаюць ахвотнікаў заявіць пра сябе ва ўвесь голас на пр. Пераможцаў, 49. Мінск ужо дзявяты горад па ліку, 13 ліпеня заключны дзень. Перад адкрытым мікрафонам у сталіцы гэтымі днямі пабывала звыш 200 чалавек. Тут не трэба перад выступленнем шукаць фанаграму ў інтэрнэце. Выступленне і выкананне традыцыйна а капэла.
Для ўдзелу на жывым праслухоўванні пры сабе неабходна мець пашпарт або любы іншы дакумент, які сведчыць асобу. 13 ліпеня каманда талент-шоу будзе чакаць кожнага да 18:00.