Больш за 400 заявак з 17 краін паступіла на юбілейны фестываль "Еўразія.DOC"
Дырэкцыя Міжнароднага фестывалю "Еўразія.DOC" завяршыла прыём заявак на асноўны і моладзевы конкурсы. У адрас аргкамітэта паступіла больш за 400 дакументальных стужак. Цікавасць да агляду пацвердзілі кінематаграфісты з 17 краін.
Ільвіная доля экраннага часу дасталася асноўнаму конкурсу - гэта 361 работа. Вялікі пул кінагісторый прыбыў з 14 дзяржаў. Штогод асаблівы пульс фестывалю задае моладзевы конкурс кароткаметражнага кіно "Еўразія.DOC: 4 хвіліны".
У 2026 годзе юныя рэжысёры даслалі на суд журы 52 работы. Традыцыйна больш за ўсё заявак прыйшло ад маладых аўтараў з Расіі і Беларусі. Упершыню ў гісторыі моладзевага конкурсу адразу 5 кінастужак заявіў Кітай.
Цэнтральнымі тэмамі міжнароднага фестывалю сёлета стануць гістарычная памяць, тэма Радзімы. Таксама чырвоным радком пройдзе тэма: роля жанчыны скрозь стагоддзі.
Экспертная камісія пачынае конкурсныя адборы. Шорт-ліст удзельнікаў юбілейнага конкурсу вызначаць да 10 жніўня. Міжнародны фестываль збярэ знатакоў добрага кіно з 28 верасня па 2 кастрычніка. Дакументальныя стужкі ўбачым у кінатэатрах Мінска і Смаленска.