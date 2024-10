Дзіцячае "Еўрабачанне" выйграла Раксана Венгель з Польшчы

Гэтыя ноты запалілі дзіцячае "Еўрабачанне-2018".Выйшла дваццатай, а стала першай, чым не магія лічбаў. Раксана Венгель павезла з сабою трафей, пра які мараць, - Хрустальны мікрафон. Песня Роксі Anyone I Want To Be заваявала не толькі нацыянальнае журы: выбіцца ў лідары хоць і ў апошнія секунды галасавання ёй атрымалася дзякуючы падтрымцы гледачоў.