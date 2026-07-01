Другі дзень праслухоўванняў у Гомелі: "Фактар.BY" шукае будучых зорак
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Час упэўнена заявіць пра сябе. "Фактар.BY" ў пошуках талентаў па ўсёй Беларусі. 1 ліпеня другі дзень праслухоўвання ў Гомелі.
У кожнага ёсць шанец пакарыць журы вакалам, артыстычнасцю, уменнем трымаць увагу залы. Многія выканаўцы не раз станавіліся пераможцамі розных музычных конкурсаў. Але "Фактар.BY" - зусім новы крок да мары: ззяць на зорным небасхіле і стаць часткай яркага, захапляльнага шоу.
Праслухоўванні на шоу "Фактар.BY" ва ўсіх гарадах праходзяць ярка і эмацыянальна. Пасля Гомеля на чарзе Магілёў. Так што не прапусціце свой шанец загучаць на ўсю моц.