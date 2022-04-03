3.67 BYN
Палац Пуслоўскіх абрастае новымі легендамі і прыгажосцямі - у ролі турыста Лідзія Заблоцкая
Год гістарычнай памяці. Вядома, гаворым пра яго, а маем на ўвазе ў першую чаргу Вялікую Айчынную. Памяць пра вайну ўжо ў ДНК кожнага беларуса. Ды і падзеі "за кардонам" кожны дзень гэту памяць вяртаюць.
Але культуролагі прапануюць глядзець шырэй. У гісторыі Беларусі былі і "замкавыя" параграфы. З-за перыпетый апошніх гадоў застаўся незаўважаным рэнесанс палаца ў Косаве, што ў Брэсцкай вобласці.
Калісьці спапялёны вайной палац Пуслоўскіх зараз перажывае новую эпоху. Знаходзячыся наводдаль ад галоўнай трасы М1, ён абрастае новымі легендамі і прыгажосцямі. І даказвае: турыстычны дуэт Міра і Нясвіжа даўно час пашыраць.
Наша здымачная група на дзень адправілася ў турыстычную разведку - вывучаць не падмуркі пад лупай, а забаўны патэнцыял. Ці здольныя адроджаныя замкі выходзіць за рамкі аднаго фота ў Instagram? І ці сапраўды гэта самастойны арт-кластар? У ролі турыста-скептыка Лідзія Заблоцкая (відэа).