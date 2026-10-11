Дзень работнікаў культуры: як у Акадэміі мастацтваў гадуюць будучых майстроў

Беларусь адзначае Дзень работнікаў культуры. У гэтай галіне працуе больш за 42 тыс. чалавек. І менавіта гэтым людзям, якія прысвяцілі сябе служэнню мастацтву, належыць асаблівая заслуга ў прымнажэнні духоўнай спадчыны краіны, адзначыў у віншаванні прадстаўнікам сферы Прэзідэнт. Штогод гэтыя рады папаўняюцца маладымі спецыялістамі. У Беларусі вучаць бачыць прыгожае ў найбуйнейшых ВНУ краіны, у тым ліку ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў.

Акадэмію мастацтваў складана назваць фабрыкай па вытворчасці дыпламаваных служыцеляў мастацтва. Для студэнтаў гэта, хутчэй, дом. Але, нягледзячы на ўсю складанасць, Акадэмія стабільна ў лідарах рэйтынгу самых запатрабаваных навучальных устаноў краіны. Перад тым як папоўніць студэнцкія рады, абітурыенты праходзяць сіта творчых конкурсаў (глядзіце відэа).