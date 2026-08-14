Фестываль этнакультурных традыцый "Кліч Палесся" - чым будуць дзівіць Гомельская і Брэсцкая вобласці
Жывапісны аграгарадок Ляскавічы Гомельскай вобласці рыхтуецца прымаць гасцей IX Міжнароднага фестывалю этнакультурных традыцый "Кліч Палесся", які даўно выйшаў за рамкі звыклага разумення этнафесту.
Першы фестываль адбыўся ў 2010 годзе. Тады 100 рамёснікаў і 500 захавальнікаў унікальнага спеўнага стылю паклалі пачатак добрай традыцыі збірацца раз на два гады, каб адчуць пульс жыцця палешукоў, дакрануцца да душы беларускага народа.
Сёння "Кліч Палесся" - набытак нацыянальнай культуры. Фестываль захоўвае і папулярызуе беларускія традыцыі, вывучае і падтрымлівае багатую гісторыка-культурную спадчыну рэгіёна, умацоўвае творчыя сувязі.
У 2014 годзе фестываль набыў статус міжнароднага. У самым сэрцы Прыпяцкага Палесся захоўваюцца духоўныя скрэпы беларусаў, культурны код.
Свае тэматычныя падвор'і прэзентуюць 12 рэгіёнаў Гомельскай і Брэсцкай абласцей. Усе яны аб'яднаны адной тэмай і прысвечаны выдатным беларускам, чые лёсы цесна звязаны з гісторыяй краю. Асаблівая атмасфера дазволіць пагрузіцца ў глыбіню фальклорнай спадчыны (глядзіце відэа).