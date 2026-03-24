Фоталетапіс Беларусі: у галерэі Савіцкага паказваюць жыццё краіны 120 гадоў назад

Якой была Беларусь 120 гадоў назад? Фоталетапіс у галерэі Савіцкага ахоплівае перыяд з 1900 па 1962 гады: гарады і вёскі, архітэктура і інтэр'еры храмаў, этнаграфічныя замалёўкі, пчальнік, плыты на Заходняй Дзвіне.

"На выставе прадстаўлены 82 фатаграфіі, зробленыя са шкляных негатываў паводле старажытнай тэхналогіі. Гэтыя шкляныя негатывы дайшлі да нас, іх можна было аблічбаваць, паглядзець, зазірнуць, чым жа там займаліся людзі больш як 100 гадоў тому. Сам Павел Валынцэвіч быў настаяцелем прыхадской Свята-Нікольскай царквы ў вёсцы Узмёны. Уласна кажучы, увесь гэты фотаархіў перададзены быў калекцыянерамі Спаса-Еўфрасіннеўскаму манастыру".