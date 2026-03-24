3.65 BYN
2.95 BYN
3.42 BYN
Фоталетапіс Беларусі: у галерэі Савіцкага паказваюць жыццё краіны 120 гадоў назад
Якой была Беларусь 120 гадоў назад? Фоталетапіс у галерэі Савіцкага ахоплівае перыяд з 1900 па 1962 гады: гарады і вёскі, архітэктура і інтэр'еры храмаў, этнаграфічныя замалёўкі, пчальнік, плыты на Заходняй Дзвіне.
Аўтар-фатограф - протаіерэй Павел Валынцэвіч - адзіны свяшчэннік, імя якога ўвайшло ў гісторыю фатаграфіі Беларусі першай паловы XX стагоддзя. На экспазіцыі прадстаўлены 180 сапраўдных шкляных аўтарскіх негатываў і амаль столькі ж фатаграфій.
Яўгенія Стэльмахава, вядучы навуковы супрацоўнік Музея гісторыі горада Мінска:
"На выставе прадстаўлены 82 фатаграфіі, зробленыя са шкляных негатываў паводле старажытнай тэхналогіі. Гэтыя шкляныя негатывы дайшлі да нас, іх можна было аблічбаваць, паглядзець, зазірнуць, чым жа там займаліся людзі больш як 100 гадоў тому. Сам Павел Валынцэвіч быў настаяцелем прыхадской Свята-Нікольскай царквы ў вёсцы Узмёны. Уласна кажучы, увесь гэты фотаархіў перададзены быў калекцыянерамі Спаса-Еўфрасіннеўскаму манастыру".
Сярод экспанатаў можна ўбачыць унікальныя кадры з Заходняй Беларусі, сустрэчы аўтара з вядомымі гістарычнымі асобамі, здымкі старажытнай сядзібы і нават аўтамабіля. Пазнаць, якой была беларуская глыбінка ў першай палове XX стагоддзя можна да 5 красавіка.