Голас, душа і сэрца Беларусі: 100 гадоў таму Якубу Коласу прысвоена званне народнага паэта краіны

18 кастрычніка 1926 года - роўна 100 гадоў таму Якубу Коласу прысвоена званне народнага паэта Беларусі.

Сёння памяць пра вялікага беларускага пісьменніка жыве і захоўваецца ў розных кутках краіны, яго гісторыя, біяграфія і творчасць карыстаюцца вялікай цікавасцю ў маладога пакалення.

Менавіта ў Стаўбцоўскім раёне нарадзіўся будучы народны паэт Беларусі Канстанцін Міцкевіч, якога ўсе ведаюць пад псеўданімам Якуб Колас. З гэтых мясцін каля Стаўбцоў выйшла ўся сям'я пісьменніка.

Вольга Шавель, навуковы супрацоўнік філіяла музея Якуба Коласа "Нікалаеўшчына":

"Калі ў верасні 1911 года Якуб Колас прыехаў сюды да родных у Смольню, уявіце, стаіць адзін пусты дом, навокал гола. Ён з дзядзькам Антонам накапаў ям, схадзіў у лес. Гэтая ліпка, міма якой мы толькі што прайшлі, пасаджана рукамі Коласа ў верасні 1911 года".

Бацька і брат народнага паэта Беларусі былі ляснічымі, таму часта мянялі месца жыхарства. Але мясціна Смольня прыкметная тым, што менавіта тут адбылася першая сустрэча двух у будучыні першых народных паэтаў Беларусі - Якуба Коласа і Янкі Купалы.

"Увесну 1912 года ён ужо працаваў настаўнікам і прыехаў на летнія канікулы да родных у Смольню. Вось за гэтым сталом і сядзелі два нашы будучыя народныя паэты пры першай сваёй сустрэчы. Колас потым пазней пісаў, што нават было крыху сорамна, што стол такі небагаты. Нават у "Новай зямлі" ён пісаў так: "Мой мілы Янка, мой Купала! У агульны вір нас доля ўгнала. Чаму ж, чаму часінай тою мы не спаткаліся з табою, каб стол сялянскага банкету развесяліў душу паэта", - расказала Вольга Шавель.

У гэтыя мясціны з Мінска Якуб Колас прыязджаў заўсёды, і нават у той год, калі яго не стала.

Алена Жасткова, загадчыца навукова-асветніцкага сектара Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа:

"Перад вамі рабочы стол паэта - менавіта на гэтым месцы Якуба Коласа не стала. Яго сэрца спынілася, калі ён пісаў ліст свайму сябру і перакладчыку Яўгену Мазалькову. Тут яго і знайшоў старэйшы сын Даніла. І час у гэтым кабінеце спыніўся. Гадзіннік спынены на 13:20 - гэта час зафіксаванай смерці Якуба Коласа. Календары адкрыты на 13 ліпеня 1956 года і ляжыць недапісаны ліст да Яўгена Мазалькова".

Мінскі мемарыяльны дом-музей Якуба Коласа каля Акадэміі навук і сёння прыцягвае да сябе гасцей. Тут пастараліся захаваць увесь інтэр'ер і быт, які атачаў вялікага земляка беларусаў. Тут, як і на радзіме ў Стаўбцоўскім раёне, пісьменнік саджаў дрэвы, якія можна ўбачыць і цяпер.

"Якуб Колас помніў пра сваё сялянскае паходжанне ўсё жыццё, і, вядома, на сядзібе быў высаджаны сад на працягу 1945-1947 гадоў. У 1945 годзе Якуб Колас высаджвае на сваёй сядзібе тры дубы, якія сімвалізуюць, па-першае, яго самога, па-другое, яго сыноў Данілу і Міхася. Сярод дубоў расла бярозка, якая сімвалізавала яго жонку, якая не жыла ў гэтым доме, таму што памерла пасля афіцыйнага аб'яўлення свята Перамогі", - адзначыла Алена Жасткова.

У Якуба Коласа быў яшчэ сярэдні сын Юрка. Ён знік без вестак у першыя месяцы вайны ў 1941 годзе. Якуб Колас усё жыццё чакаў, што Юрка вернецца, яму гэта снілася. Калі надзея амаль знікла, у 1947 годзе ён з малодшым Міхасём схадзіў у батанічны сад, купіў саджанец дуба і пасадзіў чацвёрты дубок. І як ні дзіўна, чацвёрты дуб вырас самым вялікім і самым тоўстым.

"Творчасць Якуба Коласа, яго імя заўсёды на слыху дзякуючы таму, што ў нас ёсць мемарыяльны музей. Гэта сапраўдны дом, дзе жыў Якуб Колас, які быў пабудаваны для таго, каб ён тут жыў", - падкрэсліла Алена Жасткова.

Званне народнага паэта - выпадак унікальны: сам гэты статус з'явіўся ў 1925 годзе, калі яго прысвоілі Янку Купалу. Якуб Колас стаў другім уладальнікам гэтага звання. Затым рушыў перапынак даўжынёй 26 гадоў - трэці народны паэт, Пятрусь Броўка, атрымаў яго толькі праз шмат часу.