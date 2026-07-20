Гран-пры конкурсу выканаўцаў эстраднай песні "Віцебск" паляцеў у Італію



Адшумеў "Славянскі базар у Віцебску". Юбілейны фестываль мастацтваў афіцыйна завяршыўся ў ноч на 20 ліпеня. Пад феерверк раскрылася інтрыга Міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні. Прадстаўнікі Аўстраліі, Кітая, Мексікі выканалі славянскія хіты, а дапамог ім Прэзідэнцкі аркестр.

Удзельніца конкурсу эстраднай песні "Віцебск" з Італіі Сарая паляцела, але абяцала вярнуцца - ужо ў статусе жонкі. Прапанову Сараі малады чалавек зрабіў у прамым эфіры на сцэне Летняга амфітэатра.

"Усё атрымалася на 100 %! Лепшыя канкурсанты, выдатныя будучыя зорачкі, сапраўдныя зоркі "Славянскага базару"! Ура!" - не ўтойвала эмоцый член журы XXXV Міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні "Віцебск", заслужаная артыстка Беларусі Ірына Дарафеева.

Аднаго балу не хапіла да галоўнай узнагароды прадстаўніцы Казахстана Акерке Амалят, хаця ў яе партфоліа ёсць Гран-пры з Віцебска - зімой яна пакарыла мясцовы "Арт-Парад".

Першым, хто патэлефанаваў з віншаваннямі беларусцы Лене Кузняцовай, стаў спявак Яўген Курчыч. Яе "Калыханка" прынесла ў другі конкурсны дзень 67 балаў.

"Мы пазнаёміліся з усімі, абмяняліся кантактамі. Многія з гэтых творчых людзей з'яўляюцца аўтарамі сваіх кампазіцый. І я думаю, што мы абавязкова сустрэнемся на маштабных сцэнах, на міжнародных праектах яшчэ не раз", - адзначыла ўладальніца другой прэміі XXXV Міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні "Віцебск" Алена Кузняцова.

На адной пазіцыі з Беларуссю Малдова. Трэцяе месца падзялілі прадстаўнікі Грузіі і Кыргызстана. А прадстаўніцы Азербайджана дастаўся спецпрыз Прэзідэнта Беларусі "Славянская надзея".

"Дзякую за веру ў мяне, за надзею. Мне вельмі прыемна. Дзякуй. У Мінск я ўлюбілася адразу. У Віцебск хочацца прыязджаць і прыязджаць. Я ўжо не ведаю, шчыра кажучы, як будзе працягвацца маё жыццё без гэтага фестывальнага руху", - падзялілася прадстаўніца Азербайджана на XXXV Міжнародным конкурсе выканаўцаў эстраднай песні "Віцебск" Нафіса.

Такія эмоцыі адчувае кожны, хто са сцэны бачыў вочы беларускай публікі. Выканаўцы абяцанне стрымліваюць - вяртаюцца ў Беларусь.

20 ліпеня адбудзецца заключны сольны канцэрт "Славянскага базару". Яго дае папулярная спявачка Зіверт.