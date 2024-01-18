Мастацкія працы выхаванцаў дзіцячых школ мастацтваў і творчасць юных музыкантаў аб'яднала выстава ў Мінску

Самыя яркія ўражанні ў розных тэхніках і жанрах. Мастацкія працы ўдзельнікаў Міжнароднага фестывалю-выставы "Свет, у якім я жыву..." прапанаваныя ў галерэі "Універсітэт культуры". Усяго ў праекце ўзялі ўдзел 20 дзіцячых школ мастацтваў, з іх 4 - з Ніжняга Ноўгарада. Беларусь прапанавала працы юных мастакоў з 5 абласцей. А музычную творчасць на адкрыцці выставы прэзентавалі юныя музыканты з гімназіі-каледжа мастацтваў імя Ахрэмчыка.

Дзіцяча-юнацкі праект рэалізуецца на працягу 5 гадоў і з рэспубліканскага перарос у міжнародны. У яго рамках праходзяць майстар-класы, тэматычныя экскурсіі і квэсты.