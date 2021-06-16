Мастак Алесь Грэсь падзяліўся творчымі сакрэтамі асабістага майстэрства

Народная творчасць з беларускай душой. Дзе шукаць лазу для кошыкаў, як маляваць родныя краявіды, пра што марыць, калі пляце саламяныя паясы ды куфэркі.



МастакАлесь Грэсь падзяліўся сваімі творчымі сакрэтамі асабістага майстэрстваз Ларысай Гулякевіч. Берасцяныя куфэркі, кошыкі і дзіцячыя калыскі з лазы, саламяныя капелюшы, скрыні і нават завушніцы.Усёз прыродных матэрыялаў. Алесь Грэсь з дзяцінства захапляецца народнымі промысламі. Толькі спачатку гэта была дапытлівасць і жаданне пераймаць майстэрства ў бацькі, а потым стала другой прафесіяй.



Яўхім Грэсь - бацька Алеся - у Вялікую Айчынную трапіў у палон да фашыстаў. Тры разы спрабаваў уцячы. За гэта апынуўся ў канцлагеры. Менавіта простая салома з жыта і выратавала яму жыццё. І гэта не толькі ўменне рабіць цацкі ды куфэркі, але і саламянае покрыва, якое клалася на попел вогнішча і доўга трымала цяпло.



Бацькаў саламяны куфэрак майстар захоўвае не проста як памяць - яшчэ і як узор. Толькі ў свае вырабы Алесь Яўхімавіч дадае аўтарскае афармленне, упрыгожвае кветкамі ды ўзорамі.



На лазе і саломцы творчыя эксперыменты не спыняюцца. У свой час ён асвоіў майстэрства чаканкі, а ў выяўленчым мастацтве паспрабаваў амаль усю фарбавую палітру: алей, тэмперу, акварэль і нават фламастары.



А па прафесіі Алесь Яўхімавіч інжынер-канструктар па ахове атамных электрастанцый. У думкахнавуковыя эксперыменты, а рукі распрацоўваюць новыя ўзоры.



Унук Мікіта, 16-гадовы падлетак, не толькі бярэ прыклад з дзядулі - імкнецца маляваць, цікавіцца драўлянымі вырабамі, пераймае мастацкі і мужчынскі вопыт.



Сёлета майстру 70. І гэта самы час для новых эксперыментаў у стварэнні самабытных прадметаў мастацтва, якія аўтар дорыць людзям з беларускай шчырасцю і цеплынёй.



