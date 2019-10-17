"Летнія апавяданні" ў фарбах латвійскай мастачкі Аніты Мелдэрэ

28 жывапісных твораў экспануюцца ў мінскай галерэі Савіцкага. Асаблівы сакрэт майстра - каляровая абстракцыя. Свае карціны яна малюе звычайна летам на прыродзе. Сонца, яскравы настрой і жывапісная экспрэсія пануюць у работах аўтара.



За сваё творчае жыццё Аніта Мелдэрэ працавала ў розных тэхніках, спрабавала сябе ў літаграфіі, а таксама распісвала шоўк і фарфор. Разам з творчай працай сумяшчае педагогіку. Выкладае у тэхнічным універсітэце Рыгі на кафедры мастацтва.



