Марго Зінгман прэзентавала песню для конкурсу "Наша пакаленне"
З якой песняй Марго Зінгман прадставіць Беларусь на" Нашым пакаленні", слухаем 7 верасня. Белтэлерадыёкампанія прэзентуе кампазіцыю, аўтарам слоў і музыкі якой выступіў знакаміты Максім Фадзееў. Расійскі кампазітар падрыхтаваў баладу на мяжы року спецыяльна для прадстаўніцы Беларусі.
"Я трымаю далонямі святло" - так будзе сцвярджаць 11-гадовая суперфіналістка талент-шоу "Фактор.BY. Дзеці".
На лакацыях праекта знялі і прэзентацыйны ролік да песні. Філасофія і тэхнічнае ўвасабленне - ад каманды Белтэлерадыёкампаніі. Маніфест пра мару, надзею і ўнутранае святло ў дэталях! Метафарай абароны і бяспекі ў кадры стала ракушка. Але нумар будзе ў Марго ў іншым афармленні. Яго падрыхтоўку ўбачым бліжэй да конкурсу.
Нагадаем, конкурс "Наша пакаленне" адбудзецца 20 лістапада ва Узбекістане.